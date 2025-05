El Burrito Ortega criticó el presente de River: "Va a tener que mejorar muchísimo"

“Claro que vamos a competir, estoy totalmente convencido. ¿Si llegarán refuerzos? Depende para qué. La expectativa siempre es la mejor. Veremos en esta breve ventana, necesitamos consolidar lo que tenemos y ahí ver qué nos hace falta y qué oportunidad tenemos. Pero tenemos un plantel para seguir potenciando. Y vamos a ir con muy buenas expectativas, sino no iríamos, vamos a enfrentarnos con los mejores equipos del mundo”, se envalentonó el Muñeco.

Por su parte, Ortega expresó: "Después de haber jugado tan bien contra Boca, en el que hizo un hermoso partido y fue justo ganador, tuvo un par de encuentros buenos, pero con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No fue el River que venía jugando y por eso perdió ese partido".

image.png

Luego, el ex enganche de 51 años se lamentó por esa eliminación de un torneo que consideró que era "muy ganable" y, en medio de la entrevista con DSports agregó: "Más allá de que todos sabemos que Platense juega de esa forma y está bien, River tenía que hacer un partido bueno para pasar la fase o ganar ese partido como para poder ir por el título".

Por último, Ortega hizo referencia a las dos competencias internacionales que el equipo de Gallardo tiene en este 2025. En primer lugar, el Burrito reconoció que "la Copa Libertadores es todo" y que "ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata", pero también hizo referencia al Mundial de Clubes, al que definió como "un torneo muy lindo y muy importante para el club".