Con público visitante, Rosario Central le ganó a Lanús con gol de Di María

El campeón del mundo, Ángel Di María, de penal, marcó el único gol del partido y le dio una gran alegría a los más de 6 mil hinchas “Canallas” que viajaron hasta el sur del conurbano bonaerense.

El partido fue parejo durante gran parte del duelo, con ambos equipos intentando imponer condiciones pero sin demasiada claridad en los últimos metros. En el primer tiempo, Lanús generó la situación más clara en los pies de Walter Bou, pero se topó con una gran respuesta de Jorge Broun. Rosario Central, por su parte, buscó generar peligro a partir de la jerarquía de Di María, quien dejó algunos lujos y fue el eje del ataque visitante.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada que derivó en penal para Rosario Central tras una infracción del arquero Lucas Losada sobre Gaspar Duarte. En medio de las protestas, Carlos Izquierdoz vio la tarjeta roja y dejó a Lanús con diez. Desde los doce pasos, Di María fue implacable y puso el 1-0, sumando así su segundo gol desde que volvió al “Canalla”.

Con la ventaja a su favor y un hombre más, Central manejó el ritmo en el tramo final, aunque sufrió en una última jugada preparada que casi le da el empate al conjunto local.

Lanús, que había mostrado algunos momentos de presión alta y combinaciones interesantes en el inicio del segundo tiempo, no pudo aprovechar sus ocasiones y se desordenó tras quedarse con uno menos. Mauricio Pellegrino movió el banco, pero sus variantes no lograron torcer el rumbo de un equipo que todavía no encuentra regularidad en este arranque de torneo.

Con este triunfo, Rosario Central suma su segunda victoria consecutiva tras haber superado a Godoy Cruz en el debut. El equipo rosarino se ilusiona con pelear arriba y, sobre todo, con volver a ser protagonista en la Liga Profesional. En la próxima fecha, recibirá a San Martín de San Juan, mientras que Lanús visitará a Sarmiento en Junín con la obligación de levantar cabeza y sumar por primera vez de a tres.