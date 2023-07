El hermano del Matador se esperanzó con que finalmente el goleador se convierta en refuerzo del Xeneize. Para que eso suceda, el jugador primero tendrá que terminar de cerrar su salida de Valencia de España y a partir de ahí arreglar con el Consejo de Fútbol boquense, al que ya le habría dado el okey.

El atacante uruguayo rescindió su contrato con el conjunto español hace unos días y dio a entender que su arribo a Boca estaba al caer, aunque todavía no pudo pulir detalles de la finalización del vínculo. Más allá de lo que falta cerrar, Christian Cavani confía en que en esta ocasión la operación va a llegar a buen puerto.

"Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás. Está todo más encaminado su regreso a Sudamérica", tiró el hermano del Matador, en diálogo con Dsports Radio.

"Boca tiene mucha historia. Sueño con verlo con la camiseta. Deseo tanto que llegue como la gente que me escribe. Se lo he dicho a él. Me encanta esa idea", continuó en ese sentido.

Por otro lado, aclaró que "La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando. Esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido. Veremos cómo termina lo de Valencia y si llega a un acuerdo con Boca".

Cavani podría ser el nuevo refuerzo de Boca Juniors, que ya sumó a Lucas Blondel desde Tigre y el extremo Lucas Janson desde Vélez. La fecha tope sería este sábado, ya que es el último día para presentar la lista de buena fe para la Copa Libertadores.