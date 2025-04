Cavani habló sobre su sequía en Boca: "Soy el primero que quiere hacer goles"

"Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma", expresó Cavani. El charrúa confía en que dejará atrás este momento en donde tiene el arco cerrado. Con respecto a este problema, Gago y Chicho Serna también fueron consultados y bancaron al delantero que tiene más de 400 goles como futbolista y brilló en Europa.

“Han pasado muchísimos delanteros con muchos partidos sin gol, no sé ni cuántos partidos lleva sin gol. He visto muchos delanteros sin gol y después hacen cuatro goles en un mismo partido”, lo bancó Gago y Chicho comentó: "Él trabaja incansablemente, los goles van a llegar. Tenemos paciencia y, como siempre, confianza en él. Estamos seguros de que va a meter dos goles cuando tenga la oportunidad y eso nos va a dar tranquilidad".

A pesar de la falta de gol, aseguró sentirse feliz y comprometido con el club: "El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular". Y parte de su felicidad es por el presente de Boca:"Es un buen momento, sí. Más allá de algún tropezón que hayamos tenido, hemos mostrado un poco más de solidez como grupo. Esas son buenas señales. Después hay que ver cómo se toman las señales, porque a veces los malos momentos son solamente un partido. Desde mi experiencia en Boca, este es un buen momento”.

Por otro lado, en cuanto al Superclásico, destacó el encuentro previo con Estudiantes: "Sabemos que el clásico está cerca pero también que es importante ganar el partido que viene. Nos enfocamos en este partido para llegar al clásico con la mejor preparación física, mental y táctica. Un clásico es un clásico llegues ganando o perdiendo. Salís a la cancha a dar la vida, pero no es lo mismo llegar con confianza a llegar con dudas o con desconfianza".

Más frases de Cavani

Sus compañeros de ataque: "Merentiel o Milton, no importa quién juegue. Lo importante es tener una idea clara y tirar todos para el mismo lado. Si en algún momento me toca esperar porque hay un compañero mejor, estoy dispuesto a hacerlo para aportar lo mejor".

El Mundial de Clubes: " Está claro que en el fútbol europeo hay otro potencial económico por muchos factores, pero el fútbol está hoy mucho más igualado por toda la parte táctica, por toda la parte de información que se puede tener para atacar un punto flojo o aprovechar un jugador. ¿Cuántos partidos hay hoy que terminen 4 a 0 o 4 a 1? ¿Cuántas finales hay que terminen así? Hasta te diría que en Europa se trabaja menos físicamente. Está todo muy igualado".

Gago: " Fernando bancó lo que tuvo que bancar, la verdad fue un momento difícil con críticas y todo. Fue un conjunto de cosas. El equipo demostró que hay que seguir luchando. Acá no es que los jugadores bancaron a Fernando. Si algún día me entero que un compañero intenta voltear a un entrenador primero me voltean a mí. Yo tener un compañero así no quiero, seré el primero en plantarme a hablar".