¿El mejor de la historia? Javier Mascherano le respondió a Cristiano Ronaldo

"Son opiniones, obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Es lo que él cree y está bien. Yo tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más", expresó ante los medios el Jefecito, quien fue compañero de La Pulga durante ocho años en Barcelona y durante más de una década en la Selección Argentina.

En diálogo con La Sexta, Cristiano Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, inicialmente realizó un análisis sobre sus virtudes como jugador y como la combinación de todas ellas lo hacían el más completo en la historia del deporte: "Soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto bien".

Al elevar la pregunta al plano de si eso le convertía en el mejor de todos los tiempos, el goleador de Al-Nassr no dudó, no sin antes mencionar a otros grandes candidatos para semejante distinción como los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona: "Una cosas son gustos, decir que les gusta más Messi, Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Soy el mejor jugador de la historia. No vi a nadie mejor que yo, lo digo desde el corazón”.

"Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés, y fue muy gracioso", explicó Cristiano Ronaldo.

"Él defendía a su club y yo al mío, y a su selección y yo a la mía. Creo que nos retroalimentamos mutuamente. Había años en que quería jugar todo, y yo también. Fue una pelea sana", continuó.

Y finalizó sobre las impresionantes estadísticas de ambos: "Sería bueno para el fútbol que se puedan volver a ver esos números. Nunca se sabe... pero lo veo muy complicado".