La palabra del mayor de los Riquelme

Jorge habló en Cadena Xeneize y dijo: “Estamos jugando bien, estamos jugando bien, sí. No sé si encontró el equipo, pero se juega bien. Está jugando muy bien. ¿O no?”, expresó sobre el presente del equipo de Almirón pensando en la definición de la Copa Libertadores el próximo 4 de noviembre ante Fluminense.

Además, sobre Cavani lanzó: “Lo que no me cae bien es cuando hablan mal de él, hablan mucho de Cavani. Es distinto. El distinto es ese. ¿Por qué erra goles? Porque los crea. Crea la jugada de gol, no es que le llega de casualidad y llegó y pateó. Lo que llega al área lo crea él. Es crack, es diferente, dejame de romper las bolas, comentó enojado Cacho.

"Cacho" Riquelme, papa de Román, hablo en #Cadenaxeneize sobre el presente del equipo y dejo una clara postura sobre el Xeneize. pic.twitter.com/ysM4ipBsHq — Cadena Xeneize (@Cadena_Xeneize) October 21, 2023

Por último agregó: “Exactamente, facilita todo con un solo toque. No necesita tener uno, dos o tres. No, uno y tac. Es increíble lo que juega. Hay que disfrutarlo en vez de creerse todo lo que dicen otros periodistas. Los boludos lo critican”, sentenció el padre de Román enfurecido.

Boca con todo a Río

Los hinchas de Boca agotaron este sábado los 20.000 tickets que estaban a la venta para enfrentar a Fluminense en Río de Janeiro en el Estadio Maracaná por la final de la Copa Libertadores.

Las entradas salieron a la venta a las 14.00hs del día sábado y en poco más de una hora los simpatizantes del elenco de La Ribera arrasaron con todo.

Maracana_2022.jpg Un maracaná colmado por hincha de Boca.

Cabe recordar que la Conmebol había anunciado que los tickets categoría 1 y 2, que se lanzaron el 12 de septiembre y son para el "público general", ya estaban agotados.

Pero los fanáticos boquenses agotaron el cupo disponible para la categoría tres en menos de dos horas. De este modo, los socios que poseen el estatus de Adherentes no podrán tener la oportunidad de sacar su localidad debido a que no sobró ningún remanente de entradas.