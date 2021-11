El papá de Riquelme invadió una cabina y defendió a Cardona

En el video que se viralizó en la noche del sábado por las redes sociales se puede observar cómo el padre de Román se mete en la cabina y le reclama a Leto por opinar en contra del colombiano: "Vos sos un burro, vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, el 8 dio cátedra, Cardona dio cátedra de fútbol, papá”, le cuestionó mientras el comentarista intentaba calmarlo y defendía su postura basándose en las reiteradas lesiones del jugador.

Embed EL PAPA DE ROMAN FUE A APRETAR A LETO A LA CABINA (!!!!) CACHISTA DE CACHO RIQUELME pic.twitter.com/C7UUpqE2kg — roman (@RIQUELMEARDO) November 21, 2021

"¡Sabés por qué no juega? Porque no lo ponen. Pero es crack, no lo ponen, dejate de joder. Vos hablá cuando juega”, le contestó al respecto Cacho, y siguió: "Vos no sabés nada, vos podés estar 40 años y sos un burro”. Leto intentó calmar las aguas y pidió que "aterrice", pero Riquelme continuó con sus reclamos al periodista de la transmisión partidaria El Show de Boca que se emite por AM 990.

De todas maneras, Cacho Riquelme salió este domingo a ponerle paños fríos a la situación y contó que fue "una tontería" porque con Leto se conocen "hace más de 20 años". "Hablamos de fútbol. ¿Ustedes no hablan de fútbol con sus amigos? Este me gusta, este no me gusta, este es mejor", aclaró.