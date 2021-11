Edwin Cardona: "Yo quisiera quedarme, pero no depende de mí"

ADEMAS

Boca despachó a Sarmiento y sigue firme a la Libertadores

¿Se quedará? El talentoso volante manifestó abiertamente sus ganas que permanecer en el club de la Ribera y lo ratificó tras el encuentro ante los de Junín. "De pronto me lesionaba y no tenía continuidad, pero hoy estoy jugando en mi mejor nivel y ojalá sea por mucho tiempo más. Yo quisiera quedarme, pero no depende de mí", señaló el colombiano tras el encuentro.

Y añadió: "Se hace cómodo jugar al lado de grandes jugadores como los que integran este plantel. Me siento mejor físicamente y eso creo que se está notando. Sé que recibo críticas, pero esos comentarios me fortalecen. Sólo me debo a mis compañeros".

Y con respecto al momento del equipo, confió: "Estamos volviendo a encontrarnos. Ya lo habíamos hecho en Mar del Plata y hoy lo hicimos ante nuestra gente. Fue bueno hacerlo aquí, ahora que se vienen momentos importantes del año como la final de la Copa Argentina".

¿Estará en Boca el futuro de Cardona? Los integrantes del Consejo lo quieren retener, pero es imposible comprar su pase. De todos modos ya hay algunas conversaciones con los directivos de Tijuana para que el colombiano permanezca en el país. Y si mantiene el nivel que viene mostrando en los últimos partidos, puede resultar de gran importancia para los desafíos que afrontará el Xeneize el año próximo.