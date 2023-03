"Si me proponen seguir, ahí estaremos. Pero no me quiero quedar sin trabajo. Si voy a estar en Primera y, cuando contratan un entrenador que no soy yo, pierdo la Reserva me sentiría muy mal y no me gustaría", admitió Moncho, quien como jugador ganó en el Rojo el Torneo Metropolitano 1983, la Copa Libertadores 1984, la Intercontinental 1984 contra Liverpool y el Campeonato de Primera División 1988-89.

Pedro-Monzon.png

Luego, Monzón remarcó sobre su futuro: "Tengo ganas de seguir siendo el entrenador, pero no depende de mí sino del dirigente que crea. Cualquiera que venga yo voy a ser el primero en pedirle a Dios que le vaya a bien porque soy hincha, lo siento y quiero que le vaya bien. Puede ser que esto termine pronto pero estoy contento y agradecido a la dirigencia que me dio este lugar". Volvería a dirigir al equipo el sábado ante San Lorenzo.

"Siempre a disposición de Independiente y feliz trabajando en la Reserva. Siempre que Independiente crea que le pueda ser útil ahí estaré y también estoy muy agradecido a los jugadores porque nos regalaron este triunfo en el día del hincha", agregó el entrenador, quien también se refirió sobre este presente: "Es un momento difícil porque los chicos siempre tuvieron la entrega de este partido, se esforzaron y fueron valientes dentro de la cancha. A veces pega la pelota en el palo y sale y ocurren cosas que uno no quiere, pero ahora entró y fue un poco más fácil".