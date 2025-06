El picante cruce de Messi con James Rodríguez en medio del partido

Semanas atrás, el volante ex-Real Madrid y que actualmente se desempeña en León de México recordó la final perdida en el certamen continental de Estados Unidos y aseguró que "por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones" porque "el árbitro influyó mucho y no nos cobró uno o dos penales". El capitán de la Scaloneta aprovechó la oportunidad y se lo recriminó.

El cruce, que se dio cuando el reloj marcaba 27 minutos del segundo tiempo y el juego estaba detenido, encendió las alarmas y luego se viralizó como reguero de pólvora en las redes sociales.

james messi.mp4

En medio de una discusión, la Pulga se acercó y le habló tapándose la boca con la mirada desafiante. "Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho", disparó Messi mientras que James respondía que "yo no he dicho nada". Finalmente, luego del partido, el colombiano fue consultado por su encuentro con el Diez, pero no quiso entrar en polémica. "Lo que se queda en el campo, se queda en el campo", manifestó.

Todo remite a lo que James había declarado tras la última Copa América, ganada por la Selección Argentina en Estados Unidos. En aquel momento, el colombiano fue muy crítico. “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”, dijo en El Chiringuito, el programa de tertulia deportiva de la TV española.

Pero no fue lo único. También apuntó al reparto de sedes y al desgaste físico del equipo cafetero. “Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente”, agregó. Un mensaje que cayó mal en el entorno de la Selección. Y que Messi, que no suele contestar en público pero guarda todo, pareció tener muy presente en Núñez.

Otamendi vs Ríos: “Sacate la vinchita, bobo”

El final del partido dejó otra escena caliente. Esta vez, con insulto incluido. Fue el cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos, que se produjo luego del pitazo final, cuando los futbolistas de ambos equipos se reunieron en el círculo central.

otamendi rios.jpg

El defensor argentino, referente del plantel y con la sangre todavía en ebullición, le lanzó un mensaje directo al colombiano: “Sacate la vinchita, bobo”, se escuchó decirle, apuntando al accesorio que el mediocampista de Palmeiras usó durante el partido.

No se quedó atrás Ríos, quien replicó: “Cerrá el culo, bobo. Ya estás viejo, no te da ni para correr"