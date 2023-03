"Seguramente el pueblo nuestro sí sueñe con tener a Messi...", respondió Ignacio Astore, presidente de Newell's, al ser consultado por la televisión en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana -torneo que disputará la Lepra-, y el homenaje a los campeones del mundo.

"Es un jugador, llámese Messi u otro jugador, es un jugador que tiene contrato, es un jugador que seguramente el tiempo lo dirá si puede venir", agregó el dirigente. Y sentenció: "Uno se puede llegar a ilusionar, pero para mi es muy distante y solamente se tiene que esperar".

El contrato de Messi en PSG finaliza a mitad de año, si es que no lo renueva antes del 30 de junio. ¿Lo llamarán para tentarlo desde Rosario? "Yo ese espacio no me lo doy, es una pregunta que sinceramente no tiene respuesta. Yo si te doy una respuesta te estaría mintiendo. No depende de nosotros, ni del jugador, depende de las cosa de la vida que se den o no", aclaró Astore.

Por último, aseguró que "yo creo que este tipo de jugadores, llámense como se llame, realzan las figuras a nivel nacional" y destacó que "eso es lo importante, que el fútbol argentino siga teniendo esta calidad de jugadores".

De todos modos, el operativo seducción ya arrancó: el fin de semana, durante el bautismo del predio de la AFA a nombre de Messi, dirigentes leprosos le entregaron, por medio de Maxi Rodríguez, ídolo de Newell's y ex compañero de Leo en la Selección, una camiseta del club rojinegro con la estampa del astro argentino en la espalda.