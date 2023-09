El presidente de PSG le respondió a Messi: "Con todo respeto..."

En un pasaje de la entrevista que Messi le dio a Migue Granados, el futbolista de 36 años habló de cómo vivió su estadía en el PSG luego de que la Selección Argentina le gane la final del Mundial de Qatar a Francia, hecho que marcó el principio del fin de la relación Lionel - hinchas, que hasta ese entonces era buena.

“Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento (de su equipo) además de los otros 25 jugadores”, se lamentó Messi. Aunque rápidamente aclaró que “era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez". Y el que no tardó en responder Nasser Al Khelaifi.

Embed

En diálogo con el portal Le Parisien, el presidente del PSG disparó: "Afuera se habla mucho, no sé qué dijo o qué dejó de decir. Como todos vieron, incluso publicamos un vídeo, celebramos a Messi en los entrenamientos (tras ganar el Mundial) y también lo reconocimos en privado”.

En la misma línea, el jeque qatarí agregó: “Pero con todo respeto, somos un club francés. Por supuesto, fue difícil celebrarlo en el estadio. Debemos respetar al país que derrotó, a sus compañeros franceses y a nuestros seguidores". De todos modos, Al Khelaifi destacó que Messi "era, y sigue siendo, un jugador extraordinario; estábamos orgullosos de tenerlo aquí”.

16712125132229.jpg Lionel Messi, junto a Nasser Al Khelaifi en su presentación en PSG.

El reconocimiento del cual habla el dirigente es un pequeño trofeo que se le dio a Lionel en su primer entrenamiento luego de que regrese de sus vacaciones post Mundial. El argentino fue recibido y aplaudido por todos sus compañeros, a excepción de Kylian Mbappé.

La estrella francesa -que convirtió tres goles en la final- no descansó luego de la Copa del Mundo, por lo que tuvo vacaciones en enero, mientras que el PSG ya había vuelto a competir, y por ese motivo no estuvo presente en el reconocimiento a Messi, quien en la nota con Granados aseguró que la relación con Kiki era "muy buena".

LOXLUt1N3_720x0__1.webp

Messi y Mbappé se volverán a ver las caras el próximo 30 de octubre en el Teatro del Chatelet de París, donde se entregará el Balón de Oro. También están nominados el francés Karim Benzema, último ganador del premio, y los campeones del mundo Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre otros futbolistas de elite.