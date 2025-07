Lautaro Martínez estalló tras la eliminación de Inter del Mundial de Clubes

"Definitivamente no estuvimos en el partido en la primera parte, recibimos el gol y cometimos errores con los pases y las asistencias. Ellos marcaron en los primeros minutos y defendieron bien abajo, buscando el contraataque. En la segunda parte estuvimos mejor, lo dimos todo. Hacía calor para ambos, el campo estaba seco para ambos. Estábamos mentalmente cansados, nos faltaban jugadores", explicó Lautaro respecto al trámite del encuentro.

"Pido disculpas a la afición y a todos los que vinieron; ahora pensemos en descansar y empezar la próxima temporada de la mejor manera posible. El entrenador nos dio un gran empujón, aunque hoy quedáramos eliminados. El mensaje es claro: quien quiera quedarse, que se quede; quien no quiera quedarse, que se vaya. Estamos luchando por una camiseta importante y debemos luchar por objetivos importantes", completó con dureza en diálogo con SportMediaset.

La durísima declaración disparó una repregunta respecto al destinario, algo que el campeón del mundo con la Selección Argentina se encargó de aclarar y reforzó su idea. "Hablo en general: fue una temporada larga y agotadora, nos quedamos sin ganar títulos. Es un mensaje general: debemos luchar por objetivos importantes. Para mantenernos en la cima debemos tener ganas, ser un grupo como en el año de la segunda estrella (NdR: el equipo que salió campeón de la Serie A 2023/24). Debemos empezar de nuevo desde ahí", redondeó el oriundo de Bahía Blanca.

Pese a que el ex-Racing no dio nombres, fue Giuseppe Marotta, presidente del club, quien dio a conocer el objetivo detrás de sus dichos, luego de respaldar su manera de afrontar la durísima derrota: "Las palabras de Lautaro Martínez son muy significativas. Él es el capitán y busca un sentido de pertenencia. Siempre he dicho que cuando un jugador dice que quiere irse, la puerta está abierta de par en par. Lautaro no lo dijo, pero yo digo: ese discurso se refiere a Çalhanolu. Pero no debemos culpar a Çalhanolu; hablaremos con él. Si se dan las condiciones para que nos separemos, lo haremos sin problema".

Inter fue competitivo en todos los frentes pero no pudo coronar en ninguno. Terminó segundo de la Serie A, a un punto del campeón Napoli. Llegó a semifinales de la Copa Italia, pero se fue con el golpazo de ser eliminado por Milan con goleada 3 a 0 incluida en un global de 4-1 en contra. También logró llegar a la final de la Champions League, pero perdió 5 a 0 con PSG el partido decisivo. Y en este Mundial solo pudo llegar a octavos y se fue eliminado por un club sudamericano.