El representante de Barreto disparó contra la dirigencia

"Nunca estuvo en tela de juicio negociar, lo que hubo fue extorsión. Cuando el jugador no quiere negociar es el problema, cuando el club no le quiere renovar por mal rendimiento no es el problema", disparó Adrián Palma, agente de Barreto, en diálogo con TyC Sports.

Y detalló: "El tema fue que en realidad no hubo mucha negociación. Cuando esta comisión asumió se comunicaron con nosotros para presentarse y me dijeron que había que sentarse a renovar, que en el caso de que no lo hicieran ni siquiera podría ir a la pretemporada".

Palma a su vez reveló que al zaguero de 23 años le llegaron ofertas que "al club no le convencían pero económicamente a Sergio le daban un cambio de vida". "Luego llegó la propuesta de Boca y después de rechazarla nos juntamos a hablar por primera vez con Independiente. Lo único que hicimos fue mostrarnos las cartas, hicimos la cronología de lo que Barreto había perdido y ellos que querían renovar, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo", agregó.

En la misma línea, sostuvo que "en la primera reunión jamás hablamos de dinero, solo mostramos las propuestas que teníamos para el jugador" y que "ellos no querían venderlo, yo entiendo el problema que tenían con el América y otros más que tienen que resolver".

El representante afirmó que Boca no fue el único interesado en Barreto y deslizó que "cuatro agentes muy importantes lo han llamado personalmente a él para que no renueve porque en junio podía entrar a un club y a nosotros nos llamaron tres clubes diferentes ofreciéndonos lo mismo".

Sin embargo, la negociación con el Rojo terminó llegando a buen puerto y el defensor extendió su vínculo hasta diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. "Barreto la única orden que nos dio es que no quería terminar mal", cerró Adrián Palma. Si bien el acuerdo ya está, todavía no fue firmado, pero el surgido en Villa Domínico volvió a ser tenido en cuenta por Leandro Stillitano y hasta sería titular el domingo vs. Defensa. Aunque es probable que no hayan caído bien estas declaraciones en la dirigencia.