“Con los jugadores y el técnico soy muy respetuoso, y no me gusta el manoseo. Sí puedo adelantar que tenemos un acuerdo con Nico Gaitán, un jugador formado en el club, con nuestro ADN. Me pone muy feliz y puedo decir que va a ser jugador de Boca. Con Nico Burdisso estamos hablando desde hace tiempo con el representante y el jugador”, aseguró Gribaudo en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: “Nico va a ser jugador desde enero y los detalles los vamos a acordar en estos días. El acuerdo está”.

Aunque anunció su contratación, el aspirante a presidente no se refirió a qué sucedería con esta inminente incorporación si una fórmula opositora gana en las urnas el próximo domingo.

Gaitán, quien disputó varios encuentros con la camiseta de la Selección Argentina, actualmente juega en el Chicago Fire de la MLS, y los números que registró en su última temporada demuestran su vigencia: 4 goles y 12 asistencias en un total de 27 partidos.

Desde que partió de la Bombonera, el 3 de mayo de 2010, el jugador vistió los colores de Benfica de Portugal, Atlético Madrid, y el Dalian Yifang de China. Tras este periplo a lo largo del globo, parece haber decidido que llegó la hora de regresar a su casa.

