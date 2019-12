A lo largo de la entrevista, el ídolo le respondió a Cristian Gribaudo, candidato del oficialismo, y a Daniel Angelici, el actual presidente, quienes en distintos medios pusieron en duda su fanatismo por el club. "Nací bostero, voy a morir bostero", afirmó.

Además, el futbolista que forma parte de Identidad Xeneize, la lista que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, sostuvo: "Macri me llamó porque estaba preocupado. Le dije que, si el lugar en el que está, me llama, es que al club lo quiere. Me pidió que me reuniera con Angelici. Entonces mandé a mí representante. No tenía ganas de verlo. Pero era un pedido del presidente de mi país".

Y sobre su relación con Angelici, agregó: "Cuando ascendimos con Argentinos, quise volver 6 meses para retirarme en Boca. Angelici dijo 'mientras yo sea presidente, Riquelme acá no vuelve más'. Y ahora se queja porque no voy con él. Es graciosísimo".

Con respecto al entrenador, el Torero dejó en claro que Gustavo Alfaro no seguirá, pero no dio el nombre del director técnico. "Si ganamos el domingo, nosotros ya tenemos el técnico", señaló.

En cambio, no fue tajante respecto a la continuidad de Carlos Tevez: "Es alguien a quien queremos mucho. Y todavía tiene cosas para darle al club. Él tiene que volver a recuperar la alegría que tenía de chico. Lo quiero siempre en mi equipo. Hay que cuidar a los que nos dieron alegrías".

OTRAS FRASES FUERTES

-"Fueron los peores cuatro años de Boca."

-"Nosotros creemos que en lo deportivo podemos ayudar. Yo hoy no estoy capacitado para ser Presidente del Club. Tengo que aprender muchísimo."

-"Me haría cargo del fútbol de Boca, desde la primera al femenino, junto con mi grupo con el que vengo trabajando desde hace varios meses: Battaglia, Cascini, Bermúdez y Delgado."

-"Me quiero involucrar porque el club no la está pasando bien."

-"El presidente del club va a ser Ameal."

-"Tiene que ser un día hermoso para que el hincha pueda votar feliz. Le pido a Santilli y a Larreta que pueda ser un día de mucha felicidad."

-"Nunca tuve relación con Maradona."

-"Tiene que ser una fiesta, tiene que haber miles y miles de hinchas de nuestro club. Quiero agradecer a todos. Voy a estar con el mate."

-"Nos molesta que nuestro rival esté festejando seguido, River es el que mejor juega."

-"Me hubiese encantado ayudar a Messi en la Selección."