Emiliano Martínez: "Estamos dispuestos a darlo todo"

En conferencia de prensa, el arquero titular argentino expresó que "estamos motivados desde el primer día que llegamos a Ezeiza. Cuando entramos a la burbuja teníamos el objetivo de llegar a la final. La queríamos jugar en nuestro país, pero la jugamos acá en Brasil. Tuvimos muchos viajes, pero fue un trabajo en conjunto que nos dio fuerza para mañana".

También afirmó conocer "el gran poderío de Brasil, con Neymar, Firmino y Richarlison" pero manifestó que "hace muchísimos años estamos esperando una revancha en la final en el Maracaná y estamos dispuesto a darlo todo".

En cuanto a aquella serie de disparos desde los doce pasos en la semifinal, contó que las lágrimas del final "fueron de orgullo" porque "es mi sueño ganar un título con la selección, desde que me acuerdo ponerme los guantes. Siempre soñaba con jugar acá y ganar un título. Todo el pueblo Argentino quiere vernos triunfar en Brasil".

"Es un momento único en lo personal. Fui papá hace cuatro días y todavía no conocí a mi hija. Yo soy de la nueva camada de Scaloni y estar en una final con los futbolistas de experiencia nos ayuda a ser muy fuertes, porque no se ve la diferencia entre la vieja y la nueva camada. Pase lo que pase, mañana nos vamos a ir con orgullo", continuó Dibu.

Por último, con respecto al partido de mañana y una posible definición por penales, aseguró que "no voy a pensar si me escuchan o no me escuchan, hoy se escucha todo. Pero yo siempre jugué igual. Es totalmente normal. Pero es un partido de futbol y todo queda adentro de la cancha. Yo voy a estar concentrado en cuidar a mis defensores".