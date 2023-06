En Bayern Munich están encantados con Lucas Beltrán, ¿se lo llevan?

Es que Roy Makaay, entrenador del Bayern Munich sub 19, estuvo en el estadio Más Monumental el pasado jueves en el triunfo de River por 3 a 1 ante Instituto de Córdoba, y luego del partido reconoció: "A mí me gusta mucho el delantero Beltrán. Está claro por qué está primero en la tabla, yo como ex-delantero me fijé en Beltrán y me gustó mucho. Quizás lo recomiende al Bayern Múnich".

El DT neerlandés además agregó, en diálogo con ESPN: "Muy bonito jugar acá. Tuve la oportunidad de hablar con Demichelis justo antes del partido. El ambiente es distinto a como se ve en la tele, estar aquí y vivir el fútbol argentino… No se pusieron nerviosos a pesar de estar perdiendo, tienen un equipo con mucho carácter".

Los pibes de River perdieron por la mínima contra el Bayern Munich sub 19.

El martes por la mañana, el equipo sub 19 del Bayern disputó un amistoso en el River Camp contra un selectivo de las Inferiores del Millonario compuesto por juveniles de Cuarta, Quinta y Sexta División. Fue triunfo 1-0 para los alemanes.

La categoría juvenil del club bávaro se encuentra de gira por Sudamérica y el nexo para que se realice este encuentro fue Martín Demichelis, quien antes de asumir en Núñez se desempeñaba como entrenador del Bayern Munich II, equipo filial del gigante teutón. De hecho, Micho estuvo en Ezeiza observando el partido.

River entrenó tras la clasificación a octavos de final

Luego del triunfo 2-0 ante The Strongest que le dio al Millonario el pase a la próxima ronda de la Copa Libertadores, el plantel practicó con vistas al choque contra Barracas Central del próximo sábado por la Liga Profesional. Los que jugaron el martes por la noche realizaron tareas regenerativas, mientras que los demás hicieron trabajos con pelota.

El foco estuvo puesto en Robert Rojas y Enzo Pérez, quienes salieron lesionados durante el encuentro con el Tigre Paceño: el Sicario, por un fuerte dolor en la rodilla; y el capitán, que no llegaba a pleno desde lo físico, salió rengueando. Ambos estarán bajo observación en la semana y el cuerpo médico evaluará si es pertinente que se realicen estudios.

Por otro lado, los lesionados Bruno Zuculini (se recupera de una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda), Leandro González Pírez (trabajó con los kinesiólogos mientras se recupera de la distensión en el bíceps femoral izquierdo) y Matías Suárez (junto a los kinesiólogos, intenta superar la sinovitis en una de sus rodillas) trabajaron diferenciados.