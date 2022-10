Enzo Copetti rompió el silencio tras las quejas por el penal

El goleador del conjunto de Avellaneda fue tajante en sus redes sociales luego de recibir millones de reproches por no hacerse cargo del penal a los 89 minutos del partido cuando las cosas estaban 1-1 frente a River.

No solo el hincha se quejó porque no agarró la pelota, sino también porque el delantero no fue ni siquiera a buscar el rebote, quedándose parado en el borde del área, como sobrando la situación.

Y tras un inicio de semana en el que le llovieron los cuestionamientos, salió a dar réplica con una historia de Instagram, como ya lo había hecho antes su esposa con un contundente posteo.

Lo que escribió Copetti fue: "Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo". Rápidamente el mensaje tomó repercusión, ya que fueron sus primeras expresiones después de lo que pasó el domingo.