Enzo Fernández: "El equipo es el que me hace jugar bien"

"Estoy feliz porque me sentí bien y el equipo se sintió bien. La verdad es que venimos haciendo las cosas más que aceptablemente y estamos consiguiendo resultados. Hay que seguir de esta manera, entrenando y con humildad siempre", continuó.

Al ser consultado por le rendimiento del equipo a lo largo de los 90 minutos, el mediocampista fue muy autocrítico: "No hicimos un gran partido, por momentos sí y por momentos manejaron la pelota ellos. Fuimos dominadores y pudimos aprovechar las situaciones claras que tuvimos. Me quedo muy contento por ese lado, sirvió para ganar".



"No pudimos concretar algunas ocasiones en el primer tiempo y en el segundo también tuvimos algunas claras. Son situaciones del partido, a veces convertís y a veces no. Vamos a seguir por este camino porque yo creo que venimos bien", agregó.

Sobre los halagos que recibe constantemente, Enzo Fernández expresó: "Me lo tomo con tranquilidad, humildad y perfil bajo. Trato de trabajar día a día para seguir creciendo. Por suerte estoy encontrando continuidad, regularidad; mis compañeros me ayudan mucho y el cuerpo técnico también".

"Lo manejo bien, siempre agradecido con los elogios y por lo que me dicen. Leo mucho los mensajes que me mandan y estoy contento. Voy a seguir así, por este camino y trabajando como siempre lo hice", concluyó.