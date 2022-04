"En el primer tiempo capaz no encontrábamos mucho los espacios y Argentinos presionó bien. En los primeros 15 del segundo tiempo también nos atacaron pero bueno, se abrió el partido con el penal y por suerte pudimos ganar", detalló.

Al ser consultado por el pedido que les hizo Marcelo Gallardo, el mediocampista contó: "Nos dijo que Zuculini suba a presionar a Florentín y que yo me cierre la espalda para esperar el mío ahí para no salir tan lejos los dos y que quede el medio sin gente. Pudimos corregir eso y de ahí empezamos a manejar la pelota".

Haciendo referencia a su gran presente, Fernández expresó: "Uno cuando está con confianza no se siente el cansancio porque quiere juagar todo el tiempo. Estoy encontrando regularidad, estoy contento, el equipo me ayuda mucho y los referentes que siempre nos hablan. Estoy feliz por el momento que estoy teniendo y espero que sigamos así".

"Siempre soñé con que el Monumental me ovacione así que estoy cumpliendo un sueño. Estoy feliz porque el equipo ganó", concluyó.

Quien también brindó declaraciones tras el triunfo fue el delantero Matías Suárez, encargado de abrir el marcador para el Millonario, quie sostuvo: "Es bueno seguir sumando en este campeonato que estamos peleando todos ahí y la verdad que con nuestra gente es muy importante. Convertir de nuevo me da mucha confianza".

"Me sentí muy bien. Gracias a dios cada vez me siento mejor y no salí por ninguna lesión. La rodilla está bien. Preocupación y tengo que ir sumando ritmo de a poco", declaró sobre su estado físico.

"Si es por mi quisiera jugar todos los partidos y estar siempre. Cuando me toca jugar trato de dar lo mejor y de disfrutar esto. Siempre trato de estar al nivel del equipo que lo viene haciendo muy bien. Vengo tranquilo porque el técnico me da mucha confianza", agregó.

"Creo que fue una pelota que no pudo rechazar el defensor y ahí aprovecho yo, me la llevo, me meto adentro del área y espero que salga el arquero para poder picársela porque no tenía mucho ángulo", contó Suárez sobre la jugada de su gol.

Por último, Marcelo Herrera se mostró muy contento por el triunfo y por convertir el cuarto gol: "Muy feliz por la victoria y por marcar mi primer gol en esta cancha con la gente".

En relación a los pedidos que le hace Gallardo, el defensor destacó: "Me pide que ataque, que sea punzante en tres cuartos en adelante y que no me olvide que soy lateral, que primero hay que marcar y después pasar al ataque".

"Creo que desde que llegué mes estoy adaptando al juego que él me pide y voy mejorando día día", continuó.