Erik Lamela negó que lo hayan llamado de River Plate

Lamela, de 32 años, arribó este jueves al país luego de despedirse del club que milita en LaLiga, momento en el que se refirió a un hipotético regreso al conjunto de Núñez, sin embargo fue tajante: "A River siempre lo llevo en mi corazón pero lo primero que quiero es recuperarme y estar bien".

"Hasta ahora no me llamó nadie, vivo el día a día y mi intención es poder volver bien", reveló el mediocampista que disputó una sola temporada en el club y aunque tuvo un buen nivel, no pudo evitar la perdida de la categoría del equipo.

Por otra parte, el futbolista que aseguró que en Argentina solo jugaría en River, sufrió a principios de mes un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha del que se está recuperando.

Además, Lamela defendió el discutido ciclo de Martín Demichelis al mando del equipo: "Me gusta este River, consiguió tres títulos y creo que hay que respetarlo y bancarlo".