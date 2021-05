Esteban Andrada habló desde Ecuador: "Se pudo haber evitado"

El arquero no pudo viajar junto a sus compañeros para volver a Argentina luego de la derrota en Ecuador por la Copa Libertadores y debió ser aislado en el Hotel Hilton. A raíz de lo sucedido, Boca puso a disposición un avión sanitario, pero las normas vigentes en nuestro país no permiten el ingreso de personas con Covid 19.

Embed Comunicado de prensa sobre la situación de Esteban Andrada https://t.co/qnr76uoDYb pic.twitter.com/jkR9rQplTx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 5, 2021

Aunque mostró su malestar y afirmó que el día a día se complica, confirmó que se siente bien y que está "asintomático", mientras que se esperanzó en un posible regreso en las próximas horas: "Me acaban de hisopar otra vez para ver si la carga viral que tuve es baja. Por ahí puede ser que dé negativo y así salir del país. Ahora me van a hacer otro del Ministerio. Ojalá pueda volver rápido al arco y hacer feliz a toda la gente de Boca".

“Yo no vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar. La verdad es muy shockeante todo y hay mucha incertidumbre. Estoy esperando para ver qué solución le van a dar. Lo único que pido es que alguien se haga responsable de todo esto", expresó Andrada en la señal deportiva ESPN.

Además, Sabandija relató cronológicamente cómo se originó la situación: "Cuando llegamos a Ecuador, el PCR del domingo me había dado positivo. Tuve mucha mala suerte. Me habían hisopado dos o tres días antes y no había pasado nada. Se podía haber evitado con un test el sábado, pero tuve mucha mala suerte”.

“Nosotros habíamos salido el domingo con el PCR del viernes, porque no llegaban a hisoparnos antes de Lanús, y para el partido del martes en Ecuador necesitábamos presentar otro. Para salir del país pudimos usar el del viernes, pero para jugar teníamos que hacernos uno que exige la Conmebol", agregó en ese sentido.

Mientras tanto, Boca continua su preparación de cara a la última fecha de la etapa inicial de la Copa de la Liga Profesional ante Patronato, contra quien pondría un equipo suplente ya que aprovecharía su clasificación anticipada para darle descanso a algunos futbolistas que arrastran una gran cantidad de minutos jugados.

De esta manera, Miguel Ángel Ruso reservaría a los jugadores que habitualmente son titulares para el importante encuentro frente a Santos, que será el próximo martes en Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

El once que se perfila para jugar el sábado desde las 18 en Paraná estaría compuesto por Javier García; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Renzo Giampaoli o Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Leonardo Jara, Jorman Campuzano o Ezequiel Fernández y Gonzalo Maroni; Exequiel Zeballos, Franco Soldano y Agustín Obando.