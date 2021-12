Facundo Farías: "Es lindo que River y Boca se fijen en mi"

"Es algo lindo que River y Boca se fijen en mí. No esperaba que pasara esto a mi corta edad, con rumores y tanto ruido. Me sorprende, pero lo llevo con calma y dejo que se ocupe mi representante", señaló el talentoso futbolista de Colón de Santa Fe que es la estrella del mercado de pases.



El jugador de 19 años también negó haber tenido alguna charla con Marcelo Gallardo o con Juan Román Riquelme. “No hubo nada. En Boca solo tuve esa charla (con Riquelme) cuando jugamos en la Bombonera y me saqué la foto. Fue muy cortita", aclaró el volante de Colón.

"Todos quieren dar el salto y crecer, pero en Colón tenemos triple competencia. Jugar la Copa Libertadores en el club del que soy hincha también es un sueño muy grande. Esto lo va a definir el presidente, José Vignatti. Quizá me falta un año para amoldarme y pulirme un poquito más. Acá estoy cómodo y me vendría muy bien. Seguro van a llegar refuerzos y eso es un incentivo", agregó Farías.



Para finalizar contó que entre River y Boca ya decidió pero que se lo guardará para él: "Tengo un favorito, pero mejor me lo guardo. Es difícil decirlo".