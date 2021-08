Falcioni: "Cuando empezamos a sumar puntos, nos perjudican"

"Cualquier árbitro que nos toque contra Racing va a ser lo mismo. Al comienzo del partido hubo plancha de roja contra Lucas Romero y después me pareció penal a Fabricio Bustos. Abal no lo quiso cobrar, dice que no lo vio", subrayó furioso el emperador.

Enfatizando sobre los errores arbitrales, agregó: "Cuando ven que Independiente empieza a sumar puntos, tenemos problemas con los árbitros. Son situaciones muy evidentes de juego que no nos dan. El equipo busca y necesitamos que nos cobren lo que pasa adentro del campo".

Embed "El rival se paró muy bien. Hemos generado varias ocasiones de gol. Hay jugadas difíciles como un penal clarísimo a Bustos. Pero pareciera que va a suceder siempre, son situaciones muy evidentes. Necesitamos que cobren lo que pasa adentro del campo"@JulioFalcioniDT pic.twitter.com/q38tPkSofs — C. A. Independiente (@Independiente) August 1, 2021

En tanto, adelantó que "Se viene el partido de Copa Argentina y contra Racing" y exclamó: "Esperamos que cobren lo que pasa".

En cuanto al análisis del partido, detalló que "el planteo de Platense fue perfecto. Nos cerraron los espacios, no fuimos certeros en los pases porque había poco espacio. A pesar de eso tuvimos situaciones claras de gol".