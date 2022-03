Fernando Gago: "Yo creo en una forma de jugar"

"Creo en algo. En la forma de jugar, en lo que me creo capaz de enseñar. Es el convencimiento sobre lo que quiero hacer. A veces se toman más recaudos o riesgos. Quiero que mis jugadores tengan la pelota. Es lo más lindo del futbolista, cuando se dan pases. Que los equipos busquen esa intención de juego", señaló.

La Academia viene de ganarle 2-1 a Independiente como visitante y en relación a dicho triunfo, el entrenador reveló: "A nivel repercusión y por ser un clásico, fue muy importante. En el segundo tiempo nos superó el rival. Ganamos, no me gustó, pero estoy feliz porque se ganó un clásico y seguimos primeros".

"El segundo tiempo del otro día decididamente no me gustó. Si lo tengo que analizar como DT, hay un montón de cosas para corregir. Hay situaciones de partidos que sale lo que se planea, la forma de jugar. Si entra o no la pelota, es azar y hay un rival que juega, un arquero que ataja mejor. Pero cuando sale lo que planeas se disfruta mucho ese trabajo", continuó analizando Gago sobre la victoria del clásico.

Tras la consulta de si Racing es candidato en la Copa de la Liga, el ex jugador de Boca respondió: "Vamos a competir. Pensando partido a partido".

Gago también contó que sufre más en el lugar de entrenador que como jugador: "Se eufre muchísimo más, porque tratás de que salga bien lo que planeaste y pensaste; de darle información al futbolista de situaciones que se pueden resolver sabiendo lo que puede pasar o haga el otro equipo. Se sufre bastante".

En relación al nivel de los futbolistas de Racing, Pintita comentó: "El nivel individual es muy alto. Se los dije: el lugar se lo ganan semanalmente, compiten por un lugar para el domingo. Siempre espero decidir el equipo para jugar. Me generan dudas. Es una competencia semanal".



"Para jugar, nadie tiene privilegios. Tienen que estar al 100 desde lo físico y futbolístico, sea el que sea", concluyó.