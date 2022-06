Ferro venció a Atlanta y estiró su racha positiva

El equipo de Caballito se impuso con una conquista del delantero Enzo Díaz, a los 31 minutos del primer tiempo, futbolista que luego se retiró lesionado con un traumatismo en uno de sus tobillos.

De este modo, el conjunto que dirige la dupla Tomás Kohan-Juan Branda hilvanó su quinto éxito en hilera: Brown de Puerto Madryn (1-0), Atlético de Rafaela (1-0), Santamarina de Tandil (1-0), Estudiantes (2-1) y Atlanta (1-0).

Con esta victoria, Ferro trepó a la decimoquinta colocación, junto a Agropecuario de Carlos Casares, Quilmes, Chaco For Ever y Deportivo Maipú de Mendoza.

Por otra parte, el equipo verdolaga se quedó en las últimas horas sin el delantero Fernando Márquez, quien decidió rescindir el vínculo ante el poco rodaje que venía exhibiendo como titular.

Por su lado, Atlanta acumuló su segundo tropiezo consecutivo, bajo la conducción técnica del uruguayo Alejandro Orfila.

POSICIONES: Belgrano de Córdoba 42 puntos; San Martín de Tucumán 36; Brown de Adrogué 34; All Boys e Instituto de Córdoba 31; Gimnasia de Mendoza 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia Mendoza, Brown de Puerto Madryn y Estudiantes de Río Cuarto 28; Chacarita y Estudiantes 27; Deportivo Madryn y San Martín de San Juan 26; Agropecuario, Quilmes, Ferro, Chaco For Ever y Deportivo Maipú 25; Nueva Chicago y Alvarado de Mar del Plata 24; Defensores de Belgrano 23; Dep. Riestra 22; Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón 21; Almirante Brown y Atlanta 20; Mitre de Santiago del Estero, Sacachispas, Guemes de Santiago del Estero, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.