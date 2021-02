Franco Leys es el nuevo refuerzo de Patronato de Paraná

El volante santafesino, de 28 años, llegó a Patronato procedente de Temperley, club del que quedó libre, tras finalizar su actuación en el torneo de Transición de la Primera Nacional.

Leys vistió anteriormente las camisetas de Colón de Santa Fe, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sarmiento de Junín, entre otras instituciones.

El conjunto entrerriano ya tiene cinco caras nuevas en este mercado de pases. Anteriormente se habían sumado el arquero Matías Ibáñez (Racing), el volante por derecha Gabriel Gudiño (ex Atlético de Rafaela y San Lorenzo), el mediocampista Héctor Canteros (ex Vélez Sarsfield) y el delantero Nicolás Franco (ex Aldosivi de Mar del Plata).

En tanto, el mediocampista Jorge Ortiz, de 36 años, resolvió rescindir su vínculo por cuestiones personales y por no recuperarse completamente de una serie de lesiones, según consignó el sitio partidario 'Código patrón'.

El equipo dirigido por Iván Delfino continúa preparándose con miras al amistoso del sábado ante Unión, en Santa Fe, el último antes de encarar la competencia oficial.

Patronato arrancará el certamen el segundo fin del mes (entre el viernes 12 y lunes 15) frente a Talleres de Córdoba, en condición de visitante, en partido válido por la zona B.