Franco Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol para River

El 30 se encontró con la pelota boyando en el área tras una carambola en la que Colidio no pudo definir y un rebote en la espalda de Borja que lo encontró en una posición inmejorable para vencer la resistencia de Nahuel Cajal, en apenas su segundo partido como titular en la máxima categoría. Ya había debutado hace un puñado de días entrando por Nacho Fernández en la goleada 5 a 0 a Vélez en el Monumental.

Mastantuono tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2025 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Justo la misma edad que Mastantuono tenía Sergio Kun Agüero al convertir su primer gol en Independiente y ambos marchan segundos en la historia del fútbol argentino. El futbolista más joven en marcar en la Primera División sigue siendo Diego Armando Maradona, con 15 añitos en Argentinos Juniors.

“Mucho no caigo, es un sueño. Me tocó debutar de muy chico y todo lo que estoy viviendo es un sueño gracias a mis compañeros que siempre me hacen sentir bien, cómodo, con confianza. Sin ellos esta noche no podría haber sido así. Le agradezco a ellos y a todo el equipo”, comentó el pibe tras un partido soñado. “Trato de aprender de ellos (los referentes), de Nacho. Es un referente y un jugador increíble que lo admiro mucho y siempre trato de aprender de él”, agregó el futbolista.

El pibe de 16 años mostró un tatuaje en un brazo, con el 18-12-22, la fecha en la que la Selección Argentina ganó el tercer Mundial de mayores. Y se acordó de Lionel Messi: "Es mi ídolo, un ejemplo. Uso la camiseta 30 por Messi". Sin dudas, vivió un partido especial y tiene potencial para soñar despierto.

Su vínculo con la pelota comenzó a los tres años en River de Azul, donde su papá Cristian era el entrenador (el resto de la familia la componen su mamá Sofía y sus hermanos Lucila y Valentín). Estuvo en la escuelita de esta institución hasta los 11 años, cuando pasó al Club Cemento. En 2017 el Millonario realizó una prueba en su ciudad y no lo dudó. Si bien obtuvo el visto bueno, no fue hasta 2019 que decidió mudarse a la capital para fichar para la Liga del conjunto de Núñez.

“Mi primer partido fue justo en la última fecha. Me acuerdo de que fue contra Banfield, en River Camp, y salimos campeones. Fue una alegría inolvidable. Estuve pocos entrenamientos, pero gracias a la ayuda de mis compañeros pude demostrar todo sin presión. Después me ficharon para AFA, en 2020 me llevaron a un torneo en Ayacucho y justo vino la pandemia”, expresó hace un tiempo el joven en una charla con el sitio oficial.

“Cuando me entreno o cuando me voy a dormir pienso en debutar en el Monumental y cumplir el sueño de jugar en River. Estar acá en la pensión, levantarme y ver el Monumental de frente es algo increíble, que disfruto y me motiva mucho para poder vestir la camiseta de River, que es el sueño de todos”, contó cuando brillaba con 14 años en la Novena División del club de Núñez. Hoy, puede decir que se le cumplieron esos sueños y mucho más...