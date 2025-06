Xabi Alonso: el fichaje de Franco Mastantuono y lo que le sorprendió de él cuando hablaron

"Estamos contentos, porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Su madurez se traslada fuera del campo. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Lo seguimos en River, donde está dando unos pasos que lo han llevado al Real Madrid. Será muy importante", comentó Xabi Alonso en conferencia de prensa

Además, Xabi reveló que vio el 3-1 del equipo argentino sobre el Urawa de Japón y fue consultado por una frase que el Muñeco pronunció post triunfo. "Gallardo ha dicho que el fichaje de Mastantuono los perjudicó, ¿Entiende esta postura?", le preguntó un periodista. Inmediatamente, el DT español aseguró: "Yo he visto el partido, 3-1 y gran partido. No les he visto muy perjudicados".

"Es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad".



El conjunto español, que está iniciando un nuevo ciclo con Xabi, tendrá su debut en el prestigioso torneo ante el Al-Hilal, una de las potencias del fútbol árabe. "Sabemos lo que somos, sabemos lo que queremos y sabemos cómo queremos jugar, y eso es lo que estamos trabajando en construir", señaló Alonso.

Xabi vistió la camiseta del equipo como jugador en 236 oportunidades, por lo que está al tanto de las exigencias de la Casa Blanca. Y habló de cómo encontró al plantel: "Yo he sentido que están con ganas e ilusión, tras cerrar una etapa fantástica (NdR: la etapa de Ancelotti). Hay caras nuevas y la recepción ha sido buena. El momento es bueno para todos, hay que demostrarlo en el campo. Mañana empieza el Rock & Roll".

"Queremos ganar y vamos a por ello, es lo primero; pero el cómo también tendrá su valor", destacó Alonso. A su vez, declaró: "El Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí".

La joya del Millonario se sumará a las filas del Real Madrid después de este Mundial de Clubes, que será a la vez su despedida de River, el club de sus amores, donde se formó como persona y como jugador.