Gago en conferencia: el duelo con Argentinos y el futuro de Matías Rojas

De cara al duelo con el Bicho, Gago dio detalles sobre la lesión de Johan Carbonero, quien fue la gran preocupación de la mañana: se entrenó diferenciado por un golpe en el gemelo derecho. "Veremos mañana (viernes) si puede entrar en consideración para jugar. Creo que va a estar ahí, pero creo que va a poder jugar", aseguró llevando calma.

En la misma línea, explicó el motivo por el cual uno de los refuerzos, Óscar Opazo, no fue tenido en cuenta ante Belgrano para la sorpresa de muchos, aunque sin dar mucho detalle: "Cada semana el futbolista se gana el lugar para poder estar". Y sobre una posible presencia de Paolo Guerrero, contó que "está haciendo trabajos físicos" y afirmó que "trataremos de que esté disponible lo más rápido posible". Estiman que para la cuarta fecha podría ser tenido en cuenta.

Por otro lado, Gago analizó el mercado de pases de Racing y la conformación del plantel: "Estoy conforme con los jugadores que tenemos. Es muy difícil hablar de traer jugadores, ya que decimos que los vamos a buscar y te piden mucho dinero. Tratamos de buscar las mejores opciones. Algunas se dieron y otras no se van a dar".

Y finalmente, tocó el tema que se lleva todas las luces en la Academia, la continuidad o no de Matías Rojas. "No me preocupa para nada. Confío 100% en él. Hasta junio es jugador del club y está en un muy buen momento tanto futbolístico como personal", expresó.

Y sobre si va a ser tenido en cuenta, al igual que contra Belgrano (fue titular), dejó en claro que "está en consideración al igual que Nico Oroz, al que también se le vence el contrato". "Yo formo el plantel hasta el día que tienen contrato. Eso no me interesa", sentenció.

Gabriel Rojas llegó a Argentina para sumarse a Racing

"Muy feliz. Es una oportunidad y un paso muy grande en mi carrera. Tengo que hacerme los chequeos y ojalá que todo vaya bien", expresó el lateral izquierdo por el cual Racing pagó 2.5 millones de dólares. "Es un club muy grande, tiene una identidad de juego clara y me entusiasmó mucho. Cuando me dijeron ni lo dudé y se dio todo muy rápido. Yo no hablé con nadie, lo hizo mi representante", aseguró.

Además, Rojas elogió el nivel de la Academia y deseó estar a la altura: "Veo todos los partidos del fútbol argentino y Racing tiene una identidad muy clara, fue campeón y ojalá pueda sumarme de gran manera". Entre viernes y sábado se sumaría al plantel.