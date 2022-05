Gago: "Es difícil hacer un análisis con bronca y dolor"

"Tuvimos muchas situaciones para estar en partido y para estar en ventaja, pero no se dio. No estuvimos finos y en este caso esto no nos permitió conseguir la diferencia que necesitábamos", analizó el entrenador.

"Es difícil hacer un análisis hoy con la bronca y el dolor de haber quedado afuera", resaltó tras sufrir la eliminación.



En relación al futuro del equipo, Gago declaró: "Tenemos que intentar llegar del mejor modo posible en lo físico, en lo deportivo y en lo psicológico para afrontar el arranque del nuevo torneo que se aproxima y también la continuidad de la Copa Argentina. Hay que seguir trabajando".

"Esto es un grupo y todos tiramos para el mismo lado. Todos tenemos que admitir nuestras responsabilidades, porque a todos se nos exige de la misma manera", concluyó el DT de Racing.