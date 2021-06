Gallardo atento a sus jugadores que están en la Copa América

Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Alvarez en el seleccionado argentino; Robert Rojas y David Martínez en el paraguayo; Nicolás de la Cruz en el de Uruguay, y Rafael Santos Borré en Colombia, están jugando poco,

Borré, que es quien computó la mayor cantidad de minutos, aún no tiene su futuro definido. Lo cierto es que su contrato con el Millonario finaliza esta semana y deberá decidir si continúa en el club o se irá.

De la Cruz fue otro de los jugadores riverplatenses que tuvo más continuidad en el torneo. En el comienzo del mismo fue titular del conjunto dirigido por Oscar Tabárez aunque no estuvo presente en los 90 minutos. Su rendimiento fue bajando y en el último encuentro no pudo mantenerse dentro del once inicial.

Mientras que Rojas en Paraguay, únicamente jugó en las Eliminatorias y en el comienzo de la Copa América no volvió tener la misma continuidad.



Por último, los tres jugadores que están en la Selección Argentina no están teniendo mucha participación y esto puso en alerta al DT de River. Armani perdió tu titularidad tras arrojar positivo en el test de coronavirus y al alargarse esta situación, Emiliano Martínez mostró un buen rendimiento y al parecer seguirá siendo parte del equipo inicial.



Julián Alvarez, jugó algunos minutos en las Eliminatorias Sudamericanas pero luego en el arranque del torneo continental no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni. No solo no participó en ninguno de los tres partidos disputados por Argentina, sino que en dos de ellos ni siquiera fue parte del banco de suplentes.

Montiel si que fue parte de los titulares en las Eliminatorias pero en el debut de la Copa América fue reemplazado en el comienzo por Nahuel Molina y podría haber perdido su puesto.

Marcelo Gallardo ya piensa en su principal objetivo que es la Libertadores y es por ello que la poca actividad de sus jugadores en las selecciones le preocupa cada vez más. Si los equipos llegan a las instancias finales de la Copa América, los futbolistas volverán recién el 11 de julio.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1408073961884114945 Trabajos en grupos:



Circuitos físicos de fuerza, velocidad y coordinación.

Ejercicios físico-técnicos en cancha reducida.#PretemporadaRiver pic.twitter.com/BCgoKfsPdZ — River Plate (@RiverPlate) June 24, 2021

Mientras tanto, el Millonario continúa su pretemporada en Estados Unidos, donde el plantel, por ahora, está realizando más trabajo físico que técnico.

La mala noticia que recibió Gallardo este jueves fue la suspensión de Jonatan Maidana por dos fechas por parte de la Conmebol. Es decir que el defensor no podrá estar presente en la serie de octavos de final contra Argentinos Juniors.