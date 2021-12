Gallardo lo confirmó: "Elijo seguir estando en River"

Dos horas después de convocar a una conferencia de prensa que sorprendió al mundo del fútbol argentino, el entrenador se sentó frente al micrófono y anunció: "Elijo seguir estando en River".

"Lo medité anoche y hoy se lo comuniqué a Enzo Francescoli, a Jorge Brito y al plantel y lo quería comunicar lo antes posible, no quería esperar más", dijo Gallardo. "Hoy mi continuidad es por un año y creo que es lo mejor, en principio es lo que vamos a acordar", aclaró el Muñeco ante la consulta sobre lo que negoció con la flamante dirigencia que ganó las elecciones el sábado pasado.

Sobre por qué hizo esta comunicación hoy y no aguardó hacerla mañana, en los festejos del tercer aniversario de la final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca en España, sostuvo: "Mañana no quería anunciar nada, quiero que la gente vaya a festejar en paz y con emoción, que vaya a celebrar el festejo eterno de Madrid y me parecía que no debía haber nada que altere eso".

"Si elijo esto es porque lo siento, no elegiría algo que no sintiera y yo hoy elijo estar", puntualizó el DT. "No sentiría quedarme en un lugar por lo que hemos logrado", añadió.

"Nunca evalué otras oportunidades, sí me han llegado propuestas que no he escuchado y que he tratado de agradecer. Tenía mucho valor para mí llegar al final de mi vínculo contractual y a partir de eso poder pensar", indicó y repitió que "ayer lo terminé de evaluar, hice el clic y lo anuncié hoy" y sorprendió con una declaración: "Hace dos semanas creo que hubiera dicho lo contrario".