Gallardo: "Lo triste fue la lesión de Felipe Peña"

El entrenador mostró su dolor por la lesión que sufrió el defensor Felipe Peña en el comienzo:

En relación al desarrollo del encuentro analizó: "Pudimos abrir el marcador ante un planteo de Patronato con mucha concentración a no darnos espacio. Nos dio una tranquilidad después de la salida de Felipe".



Al ser consultado por el cambio constante del once titular a lo largo del torneo, respondió: "No me detengo a pensar en la reiteración del equipo, es verdad que tuvimos muchísima dificultad en todo este semestre por un montón de motivos pero haber atravesado esa dificultad nos llevó a tener que hacernos fuertes desde la preparación y el enfoque".



"Yo creo que eso fue una de las pruebas mas difíciles en todos estos años, cuando vos no contás con el plantel completo es una dificultad y así y todo sacamos buenos resultados. Eso nos dio confianza y el equipo se fue encontrando", agregó el Director técnico de River Plate.



"Fue difícil y va a seguir siendo porque se nos caen jugadores constantemente y eso pesa mucho", concluyó.