Gallardo los empezó a probar el año pasado y en esta Superliga los afirmó: Borré-Suárez, letales

De todos modos, el Oreja no se amilanó y casi no sufrió la adaptación. Gallardo ese año aún no estaba craneando que la dupla la rompa pero igual les dio minutos juntos debutando ambos en la cancha ante Vélez el 3 de febrero con 13 minutos en el segundo tiempo cuando el equipo ganaba 2-0. Al poco tiempo ante Banfield cuando cuidó a Pratto jugaron juntos por primera vez en el sur y fueron 64 minutos irregulares pero era el estreno.

Luego hubo minutos siempre en los segundos tiempos con ingreso de unos o de otros pero lo bueno estaba por venir. Sería en la segunda parte del año tanto en Copa Libertadores en las fases finales cuando bajó Pratto y Scocco no estaba al 100.

El plantel se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y aeróbicas y mañana se espera algún trabajo con pelota. Si bien no se sabe nada del equipo ya está para volver Paulo Díaz que cumplió la fecha de suspensión pero va a repetir el equipo.



Desde ese momento, ambos jugaron juntos en la Copa Libertadores 6 sobre 7 partidos con 388 minutos en cancha y en 5 ocasiones lo hicieron de titulares. En tanto que los datos se hacen más fuertes en la Superliga. Entre los dos la participación entre goles y asistencias es del 50 por ciento y si se tiene en cuenta los gritos entre ambos sumaron 16 sobre los 37 que hizo el equipo.

En cuanto a las cuestiones tácticas, Gallardo primero encontró en Borré el primer defensor y el gestor de muchas recuperaciones de pelotas divididas en la ofensiva y en Suárez el que puede hacer de esos balones un desequilibrio o un pase preciso o movimientos que sorprendan.

Entre los dos se entienden de maravillas cuando el equipo avanza y no tienen problemas en ir por afuera o por adentro. Los dos hacen goles de cabeza, son buenos asistidores y tienen una gran capacidad para hacer la diagonal hacia afuera para llegar al fondo y hacer fuerte el centro atrás. Los volantes Nacho Fernández y De la Cruz han hecho muchos goles gracias a esta dupla que hace estragos.

Les quedan tres partidos para coronar. No levantaron un título juntos aún porque en el de la Copa Argentina Suárez estaba lesionado y porque en las finales de la Recopa Sudamericana Suárez entró por Borré en la primera final y en la segunda con un gol de parte del Oreja.

Los numero de la dupla Suarez-Borré

-En Superliga 19-20

Borre 11 goles 1 asistencia

Suárez 5 goles 6 asistencias

Partidos juntos: 17 sobre 20

Minutos juntos: 1175

-En Copa Libertadores 2019

Borre 3 goles 0 asistencia

Suárez 1 gol 2 asistencias

Partidos juntos: 8 sobre 13

Minutos juntos: 357

-Superliga, Copa Superliga y Copa Argentina 2018-2019

Borre 2 goles 1 asistencia

Suárez 2 gol 2 asistencias

Partidos juntos: 7 sobre 23

Minutos juntos: 260