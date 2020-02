Después de la intervención por cálculos renales, Marcelo Gallardo recibió el alta médica y tiene decidido dirigir a River en el encuentro de este domingo en Santa Fe frente a Unión, por la Superliga.

Embed "ME SIENTO BASTANTE BIEN, SI MAÑANA ESTOY BIEN DIRIJO EL ENTRENAMIENTO Y VIAJO A SANTA FE"#AgendaFOX | Marcelo Gallardo salió de la clínica donde estuvo internado, agradeció el apoyo de la gente y habló sobre su reincorporación al trabajo con el equipo. pic.twitter.com/gPjU9USgDm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 7, 2020

Tras recibir el alta médica de la clínica Los Arcos, Gallardo contó como vivió estos días: "Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Me siento bien, por eso me dieron el alta. Si mañana me siento bien estaré dirigiendo el entrenamiento. Si estoy bien, el domingo viajaré a Santa Fe. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar. Solamente no puedo hacer actividad física".

El DT del Millonario también abrazó a los que lo acompañaron en este momento difícil. "Le agradezco a toda la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente".