Tevez asumió culpas: "Con Guillermo me equivoqué yo"

"Con Guillermo me equivoqué yo. No tuvo la culpa, obvio que era mi pensamiento volver un año después de China, sabía que iba a volver, pero lo tendría que haber hablado con él directamente. Hubo una situación casi límite, en el último partido mío en la Bombonera, que bajaron mi hija y mi mujer al vestuario pidiendo que no nos vayamos", contó Tevez en declaraciones a Fox Sports.

Y enseguida, el Apache siguió con el relato del quiebre de la relación con el Mellizo: "Fui llorando, le dije a Guillermo que cuente conmigo para el año siguiente. Cuando llego a casa sentía lo contrario, que me tenía que ir porque no iba a aguantar. Después quedó eso pendiente, yo me fui de vacaciones, no pude hablar con él y se entera por la prensa que me voy. Ahí creo que fue el punto donde se quebró. No es lo mismo para un técnico contar o no con sus figuras, porque él cada domingo tiene que dar la cara. Después ya era diferente, la relación ya estaba rota".