“Le pregunté a Ferreira por qué pateó al arco. Él va a ir corrigiendo cosas con el tiempo y es un jugador que a mi me gusta y lo vamos a llevar de a poco. Ni me di cuenta que me dio la mano", fueron las palabras de Gallardo en charla con TNT sports luego del partido bajando un poco el tinte al asunto que había sorprendido a todos.

Gallardo ya estaba caliente con el partido y por cómo estaba jugando su equipo, más cuando le hicieron un gol desde un saque de arco y en tres toques. Por eso, en esa jugada ya tenía las pulsaciones a mil y cuando Ferreira pateó al arco y la tiró afuera, el Muñeco se volvió al banco con maldición pura. No conforme con eso se metió al campo para saludar y ahí mismo le preguntó enojado por lo que había hecho. Justo cuando Ferreira se quedaba con la mano estirada sin que le devuelva el saludo.

“Esto es parte del juego de un jugador joven que tiene que seguir corrigiendo cosas y afianzando sus virtudes, eso se logra con tiempo”, agregó el Muñeco sobre un asunto que quedó en el vestuario.

El Muñeco también habló del inusual gesto de fair play de Marcelo Bielsa y lo defendió: “No me sorprende lo que hizo por lo que lo conozco, yo hubiera hecho lo mismo porque en la jugada del gol del rival. No es normal, pero corresponde”.

En cuando al desarrollo del partido, el DT confió las razones de su amargura. “Era una jugada ofensiva a favor para hacer un gol y termina siendo gol de ellos, muy fácil, en tres toques. Eso me dio amargura porque habíamos hecho un buen primer tiempo con el gol de ventaja y con chances de aumentar la diferencia”.