Miguel Borja arregló su contrato con un equipo y podría marcharse de River

Borja, quien está teniendo pocos minutos desde la llegada de Sebastián Driussi, ve con buenos ojos cambiar de aire. De hecho, en una nota post partido contra Urawa en la que entró en el segundo tiempo por la lesión de Driussi, tiró: "Contento porque se sumó de a tres, el equipo necesitaba eso. En lo personal, no es fácil después de muchos partidos sin jugar más de 30 minutos, hoy me tocó desafortunadamente por la lesión de mi compañero, esperemos que no sea grave. Que Dios lo ayude a sanar y vuelva lo más pronto posible".

En pleno Mundial de Clubes y vínculo vigente hasta diciembre, la cuestión a resolverse en los próximos días es que cómo y cuando se dará su salida de River, que está dispuesto a dejarlo ir post certamen en Estados Unidos siempre y cuando Tigres pague la cláusula de rescisión.

Si bien Gallardo y la dirigencia no pondrán trabas ante un ciclo que hace meses parece estar cumplido, la postura del club es que si desde México pretenden llevárselo después del Mundial de Clubes, es decir meses antes de que termine su vínculo, deberán poner sobre la mesa los US$4.000.000 que vale su salida.

Ahora bien, si Tigres no tiene prisa y la decisión de Borja de no renovar con River más allá de este año está tomada, su arribo a esas latitudes será recién a principios de 2026 y en condición de libre, lo que no le dejará rédito económico a las arcas de Núñez.

Lo cierto es que el acuerdo contractual y económico entre Tigres y Borja está a detalles de cerrarse y ahora el club mexicano deberá dar el paso siguiente: negociar con Jorge Brito y compañía, con el objetivo de intentar acercar las partes y que cedan en sus pretensiones. Sin ir mas lejos, con apenas cuatro meses de contrato por delante, luce poco probable que paguen esa suma.

Borja no es titular desde el 6 de abril en el empate 1-1 ante Sarmiento. Si bien habitualmente ingresa en los encuentros que afronta la Banda, para Gallardo la primera opción es Driussi. Sin embargo, eso podría cambiar para lo que le queda a River en el certamen internacional ya que el ex-Austin sufrió una lesión en su tobillo izquierdo y no podrá jugar por más de un mes.