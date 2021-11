Gallardo y un futuro incierto que tiene en vilo a todo River

Las sinceras palabras del entrenador más ganador del Millonario fueron, quizá, el único condimento que opacó una fiesta Monumental. Si bien todavía no se sabe qué pasará después del 31 de diciembre, cuando termine su vínculo contractual, las palabras del Muñeco le abrieron la puerta a una hipótesis tan dura como real: ¿se va a alejar de River después de 7 años y medio?

Las palabras del Muñeco pueden responder -o no- esta pregunta que se hicieron todos los fanáticos este viernes después de celebrar a más no poder el título 37 de la historia. "Merezco la posibilidad de replantearme lo que tengo que hacer porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí voy a analizar. Y será la decisión más difícil de mi vida", lanzó el DT y dejó atónito a más de uno.

Al campeonato le quedan tres fechas y a su contrato poco más de un mes. En medio, claro está, se desarrollarán las elecciones y esto puede ser clave para su futuro. Otro de los factores que podría revolver la mezcla de emociones podría ser el fuerte interés de la Selección de Uruguay.

"Estoy terminando mi contrato y le he dado todo a este club hasta hoy. Merezco replantearme qué hacer porque esto demanda mucho esfuerzo. No me lo había planteado hasta ahora porque el club no merecía que mi cabeza estuviera en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir, porque River merece que alguien esté con muchísima energía", explayó. Crudo. Pero así lo dijo el Muñe cuando habló con ESPN minutos después de levantar su decimo tercer trofeo con la Banda.

Falta muy poco para el balance de fin de año que Gallardo realiza una vez concluida la temporada. Sus expresiones, y el vínculo con fecha de vencimiento, no dejan una buena sensación. Por eso, a la gente solo le queda creer.