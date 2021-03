Germán Burgos sobre su llegada a Newell's: "Esto es Europa"

"El momento en el que decidí venir fue cuando me llamó la gente del club. Desde ahí, empecé a investigar: es un equipo grande, que ha hecho un esfuerzo enorme y se ha saneado. Por aquí pasaron Bielsa, Martino, Gallego y jugadores como Maradona y Messi", fueron las primeras palabras del ex arquero de 51 años para explicar las razones que lo llevaron a ser el sucesor de Frank Darío Kudelka.

Bajo la misma línea, Burgos continuó expresando: “Cómo son las cosas…. Yo debuté como jugador en esta cancha, con Ferro, y ese día perdimos pero nos salvamos del descenso. Se cierra un círculo y se abre otro".

En tanto, destacó el complejo Jorge Griffa y le adjudicó uno de los principios que lo inclinaron a aceptar la propuesta: “Soy un apasionado del fútbol, de la táctica y la estrategia, y cuando empezamos a hablar con los directivos, esto fue parte de la decisión: esta villa olímpica (por el Complejo de Bella Vista) es europea. Esto es Europa. Y después, los jugadores. Tenía que venir a ayudarlos a salir de una situación que estaba siendo complicada".

Por otro lado, se refirió a la importancia de potenciar las divisiones inferiores y contó que “estuvimos hablando con los jugadores de la reserva y con el técnico de la cuarta para que estén cerca nuestro. Si quieren hablar con nosotros o mirar entrenamientos somos un cuerpo técnico muy abierto. Necesitamos recuperar esto de sacar jugadores de inferiores que Newell’s tuvo durante mucho tiempo”.

Además, analizó el equipo y enfatizó sobre Unión, el rival ante el cual el “Mono” hará su debut como entrenador desde las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa: ”Estaba muy largo y muy ancho, había que trabajar rápidamente para implementar un sistema táctico que nos permita competir mañana contra Unión, uno de los mejores equipos de la zona".

Por último, habló sobre el capitán y máximo referente del grupo, Maximiliano Rodríguez, y manifestó: "Cuando lo he enfrentado no me gustaba cuando estaba en el campo. Es un todoterreno, entiende todo, es inteligente, nos va a ayudar en la posición que nosotros elijamos para mañana”.