Gianni Infantino: "Deseo ver a Messi en el Mundial 2026, 2030 y 2034"

En el marco del partido de leyendas de Conmebol, al presidente de la FIFA le preguntaron si esperaba ver a Leo en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Y él respondió enseguida: "En el próximo, en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera". Clarito.

Después de lo que fue la obtención del Mundial de Qatar 2022, el futuro de Lionel Messi quedó supeditado a cómo se sienta la Pulga después de cada temporada. Hace un tiempo, a fines de agosto, el capitán de la Selección Argentina e Inter Miami aseguró que, si bien todavía no piensa en el retiro, tampoco sabe cuánto más va a jugar.

image.png

"Todavía no lo pienso, soy sincero. A mi me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré", declaró ante Apple TV.

"Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy, lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea poco o mucho pero al máximo", concluyó. Así, el futuro del crack rosarino se decidirá año a año, pero lo que sí es seguro es que estará con la Selección Argentina en la Copa América 2023 en los Estados Unidos.

Messi reveló la otra opción que tenía después de su salida del PSG

Tras cortar relación con PSG en junio de este año, Messi fichó por el Inter Miami y fue una decisión correcta porque volvió a encontrar la felicidad de jugar al fútbol y llevó al humilde equipo de Estados Unidos a la gloria con la obtención de su primer título: la Leagues Cup. En las últimas horas, el 10 reveló que tenía la posibilidad de ir a otro país a jugar y cuál era su máximo deseo.

"La verdad es que afortunadamente tuve varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso evaluarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami", aseguró en diálogo con la revista Times, que lo eligió el atleta del año y lo entrevistó para una de sus ediciones.

image.png

"Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté volver y no fue así. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo", confesó.

"Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel. Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”, concluyó.