Gimnasia (M) y Chacarita ponen en juego sus aspiraciones

El partido, correspondiente a la 32° fecha del campeonato, que lidera Belgrano de Córdoba, se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, desde 15.40, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El elenco mendocino tiene 51 unidades, esta cuarto, y quiere acercarse a San Martín de Tucumán, que sigue de cerca a los punteros cordobeses con 55, mientras que instituto ocupa el tercer puesto con 53.

El segundo o tercer puesto es muy importante para Gimnasia, ya que el subcampeón ingresa en semifinales y el tercero avanzar directamente a cuartos de final.

Chacarita, por su parte, llega a 40 puntos a cinco del 13ro. (Deportivo Riestra) en la pugna por ingresar al reducido y llega entonado tras golear a San Telmo (4-1) cortando una serie de cuatro cotejos sin triunfos.

Mañana también jugarán Deportivo Madryn-Quilmes (15), San Martín de San Juan-Santamarina de Tandil (16.45) y Atlanta-Estudiantes de Buenos Aires (19.40, TyC Sports).

Quilmes, con 40, es otro equipo que debe jugarse la clasificación en estas próximas seis fechas y mañana visitará a Deportivo Madryn, con 42, que está con mejores posibilidades además de jugar en su feudo en Chubut.

Santamarina, último con 24 y muy amenazado con el descenso, va con sus urgencias a San Juan para enfrentar a San Martín, con 45 y en zona de clasificación, mientras que Atlanta, que tiene 34, sin problemas con el descenso y lejos de la clasificación, recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, que con 47 debe vencer para consolidarse en un puesto de clasificación.

La fecha seguirá el domingo próximo con: Deportivo Morón-Independiente Rivadavia (13.30, TyC), Gimnasia de Jujuy-Sacachispas y San Telmo-Guillermo Brown (15); Flandria-Mitre y Villa Dálmine-Agropecuario (15.30), Almirante Brown-Instituto (15.30, TyC), Güemes-Defensores de Belgrano (16), Chaco For Ever- Atlético Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Maipú y Alvarado-Nueva Chicago (16.30), Belgrano-Tristán Suárez (20.10, TyC).

El lunes lo harán Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán (15.30, TyC) y Temperley-Ferro (19.10, TyC) y All Boys-Brown de Adrogué (21.10, TyC). Libre: Almagro

Posiciones: Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) y All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 46; San Martín (SJ) y Riestra 45, Dep. Madryn 42; Brown (PM) 41, Chacarita y Quilmes 40; Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Brown (Adrogué), Mitre, Almirante Brown y Ferro 39; Agropecuario, Guemes y Gimnasia (J) 35, Atlanta 34, San Telmo 32, Rafaela 30, Temperley y Dálmine 29; Flandria, Chicago y Alvarado 28; Tristán Suárez 26, Sacachispas 25 y Santamarina 24.