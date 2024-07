Godoy Cruz - River, con público neutral: cómo se pueden comprar las entradas

Lo que en un principio había sido desestimado, finalmente fue confirmado por la dirigencia del club mendocino a través de sus redes sociales, tras recibir la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mantener reuniones con el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1815452570762006603?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1815452570762006603%7Ctwgr%5Eac95f937e1cf5310ed8928a694df2b5710c0e897%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9InB0IiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BThCBDT01VTklDQURPIE9GSUNJQUwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xzeVFGYjlONE0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Mc3lRRmI5TjRNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENsdWIgR29kb3kgQ3J1eiAoQENsdWJHb2RveUNydXopIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2x1YkdvZG95Q3J1ei9zdGF0dXMvMTgxNTQ1MjU3MDc2MjAwNjYwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D6cffd8c33b7c73159ebcd9ede159df39s%3D61b620e374f3d224e594e816d2f485d5&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/LsyQFb9N4M — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) July 22, 2024

El comunicado oficial aclara que será “requisito imprescindible” cargar el número de DNI al adquirir las entradas y presentarlo al ingreso del estadio, ya que servirá como único medio de ingreso válido.

El partido, que se jugará a las 19:30 en el Estadio Malvinas Argentinas, es importante para ambos equipos: Godoy Cruz busca su primera victoria en el certamen, mientras que River necesita recuperarse tras empatar como local ante Lanús.

Se destinarán unas 15.000 entradas para los hinchas neutrales, quienes podrán asistir bajo un estricto operativo. El Ministerio de Seguridad de Mendoza recomendó a los asistentes llegar con tiempo, ya que las puertas del estadio se abrirán a las 16:30.

El ingreso se permitirá únicamente con la presentación del DNI físico. Los tickets estarán asociadas al código de barras del DNI y no se aceptarán entradas físicas, códigos QR u otros formatos. Se informó, además, que habrá controles de ingreso para verificar la procedencia de los simpatizantes especialmente aquellos que puedan llegar desde otra provincia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MinSegMendoza/status/1815454161619566656&partner=&hide_thread=false Así será el operativo policial para el partido entre Godoy Cruz vs River Plate



Unos 900 Policías brindarán seguridad en el Estadio Malvinas Argentinas y en el Parque General San Martín.



https://t.co/i4GUqj2qPH pic.twitter.com/pgwW9VpjKy — Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza (@MinSegMendoza) July 22, 2024

Los hinchas de Godoy Cruz ocuparán la platea descubierta, la mitad de la platea techada y la popular del sector sur, mientras que los simpatizantes de River Plate se ubicarán en la popular y la mitad de la platea techada del sector norte.

El operativo de seguridad contará con la participación de unos 800 policías en el estadio y otros 100 en el Parque General San Martín y alrededores.

Además, se ha realizado un recambio de cámaras del Estadio Malvinas Argentinas, con tecnología de última generación. La Policía de Mendoza utilizará cámaras corporales y sistemas de reconocimiento facial para reforzar la seguridad durante el ingreso y el desarrollo del partido.

image.png

Qué dijo Martín Demichelis sobre la posible llegada de Iker Muniain

Tras el empate 2-2 de River ante Lanús en el reinicio de la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador Martín Demichelis se refirió al mercado de pases “millonario” y a qué chances reales hay de que se incorpore el español Iker Muniain.

“Hay que ser muy cuidadoso. Por eso dije el otro día que no quería hablar de cosas hipotéticas. Me gusta hablar de cosas reales para no jugar con las ilusiones de las personas. Pero hay un tema que es el cupo de extranjeros. Si bien Paulo Díaz liberó, hay una problemática más dentro de los extranjeros que tenemos”, explicó el DT, que sentenció: “Hoy por hoy no hay más lugar para un extranjero más”.

Sobre Valentín Gómez, Demichelis dijo que se hará la revisación médica en Italia y que cree que el miércoles estará a disposición.

Sin embargo, el “Millonario” podría no retirarse del mercado de pases. “Perdimos a Barco y una gambeta que no la encontramos en el fútbol argentino. Estamos buscando incorporar un jugador en esa posición del campo, que tenga un arma letal odiferente a la que tenemos”, completó el DT.