Godoy Cruz y Lanús empataron en una lluvia de goles

Si no fue el mejor partido del campeonato pega en el palo. Lluvia de goles en Mendoza y nueva muestra de carácter de Godoy Cruz, que al igual que en la última fecha se repuso de un resultado adverso.

Antes de los 10 minutos del primer tiempo, Lanús ya lo ganaba 2-0 con goles de Troyanski y Díaz de penal, y parecía que el partido estaba sentenciado con 80' restantes. Pero en una ráfaga, el Tomba empató con tantos de Allende y un tiro libre excelso de Ábrego que se colgó del ángulo.

Así de rápido como el local se puso de nuevo en sintonía, el Granate le volvió a dar dos cachetazos: en un minutos y algunos segundos, Díaz firmó su doblete y Orozco alargó nuevamente a dos la distancia en el marcador. Y antes de que finalice el primer tiempo, Salomón Rodríguez capturó un rebote y descontó.

Sí, siete goles en 40 minutos. ¡Una locura! El complemento no bajó la intensidad pero sí la cuota goleadora, tanto es así que hasta el final no volvieron a convertir. Pero... se lo estaban guardando. Porque en el final, Godoy Cruz encontró un penal -minutos antes no le habían dado uno claro por mano- y el 'Ruso' Rodríguez, arquero y especialista en ejecuciones desde los 12 pasos, lo cambió por gol.

A Lanús se le escaparon dos puntos y quedó octavo con 18 puntos: en la próxima fecha recibirá a Sarmiento de Junín. El Tomba sumó una valiosa unidad por cómo se dio el encuentro, y llegó al puesto 15, con 16 puntos: jugará con Central Córdoba en Santiago del Estero.