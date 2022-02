Gol de "Pity" Martínez en la goleada de Al Nassr

El mendocino Martínez, de 28 años, convirtió el segundo tanto, mediante un tiro penal, a los 19 minutos de la primera etapa.

De este modo, el exjugador de Huracán y River Plate consiguió su cuarto tanto en la campaña de un Al Nassr, que logró la octava victoria en fila y ascendió a la segunda colocación de la tabla con 38 unidades.

Martínez no fue el único titular en el conjunto del platense Russo (ex DT de Boca Juniors), ya que el zaguero Ramiro Funes Mori (ex River) se alistó desde el comienzo también.

En Al Taee, que es dirigido por el técnico chileno José Luis Sierra, se desempeñó el delantero argentino Tobías Figueroa, ex Belgrano de Córdoba y Brown de Puerto Madryn, entre otros clubes, según reflejó el sitio ‘Flashscore’.

En otro marcador, Al Batin, equipo que contó con el concurso del arquero uruguayo Martín Campaña (ex Independiente), batió por 3-2 a Al Fateh.

Mientras que el líder Al Ittihad superó fácilmente por 4-0 a Abha. En uno de los adelantos del sábado, el delantero Luciano Vietto (ex Racing) marcó un gol para el triunfo de Al Shabab sobre Al Hazm.

Principales posiciones: Al Ittihad 44 puntos; Al Nassr 38; Al Shabab 37; Al Hilal 31.