Gol de tijera anulado a Cavani y la bronca de Gago al ver la jugada

A los 36 minutos de la etapa inicial en Brandsen 805 y tras un centro de Lautaro Blanco desde la banda izquierda quedó la pelota en el aire, lo que generó una disputa entre el Matador y el arquero del Guapo, que cae al verde césped tras recibir el contacto del delantero que buscaba hacerse con la mejor posición para quedarse con la pelota.

Tras una serie de rebotes es el ex-PSG quien logró ensayar una definición de tijera y romper las tablas del marcador, aunque su tanto sería invalidado de manera inmediata por la sanción de falta en ataque por parte de Echenique.

El delantero buscó argumentar que ese contacto no era posible de ser considerado como infracción y Fernando Gago estalló contra el referí tras ver la reiteración de la acción, afirmando con vehemencia que "no fue falta" mientras descendía un fuerte cántico contra la terna arbitral desde cada rincón del recinto. Pese a los reclamos, Echenique no dio lugar a la queja y desde el VAR confirmaron su sanción original, por lo que el golazo fue invalidado.