Gonzalo Montiel se perdería los partidos ante Racing y Boca

Debido a la enfermedad, que se transmite a través de la saliva, el lateral derecho tendrá varias semanas de reposo y se perderá el duelo de este domingo ante Platense, mientras que también sería baja para enfrentar a Racing por la Supercopa Argentina el próximo jueves 4 de marzo en Santiago del Estero.

En tanto, ya que la infección no tiene tiempo determinado de recuperación, el jugador tampoco podría disputar el superclásico ante Boca y las eliminatorias con la Selección Argentina ante Uruguay y Brasil, el 26 y 30 de marzo, respectivamente.

El duelo ante el clásico rival, válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, está programado para el 14 de marzo, mientras que en la cuarta fecha, luego de enfrentar al Calamar y a la Academia entre semana, River recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental.

El posible reemplazante del jugador de 23 años es Milton Casco, aunque por ese carril Gallardo también cuenta con la alternativa de Alex Vigo, la flamante incorporación que llegó desde Colón de Santa Fe.

Mientras tanto, el plantel profesional se entrenó a las órdenes de Marcelo Gallardo en el predio de Ezeiza pensando en el partido ante el equipo del “Chocho” Llop, que será el domingo a las 17.10 en Vicente López.

LEONARDO PONZIO ASEGURÓ QUE “ESTE AÑO SERÁ EL ÚLTIMO COMO FUTBOLISTA”

El mediocampista de 39 años atraviesa su última etapa como jugador profesional y este mediodía afirmó que tiene proyectado “ver en junio cómo estamos”, aunque reconoció que “no creo que pase más allá de diciembre”.

“Disfrute muchísimo este último tiempo y estoy en el lugar que quiero, pero todo tiene un final y hay que saber cuándo. Estoy tratando de asimilar que este año será mi último año como futbolista”, afirmó el capitán de River en Radio La Red.

Embed @LeoPonzio_ok, capitán de River, contó que está evaluando retirarse en junio o renovar el contrato hasta diciembre.



"Hoy no quiero ser una piedrita en el camino para otros pibes que están compitiendo", agregó el mediocampista en #DeUna. https://t.co/QI9nUM1BWC pic.twitter.com/gnkXxL2L6U — Radio La Red AM 910 (@radiolared) February 24, 2021

"Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver; no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar”, agregó.

También se refirió a la modalidad de los torneos del fútbol argentino y se esperanzó con que “ojalá dentro de poco nos acomodemos y seamos referencia a la hora de armar campeonatos, como en Europa u otros lados”.

“Ojalá que realmente sepamos lo que jugamos en cuanto al año natural y en cuanto a si hay descensos o no, porque competir por algo siempre está bueno”, sentenció.

ANGILERI Y SU CHANCES CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Embed "SERÍA UN SUEÑO JUGAR EN LA SELECCIÓN"



Fabrizio Angileri habló sobre la posibilidad de ser convocado para la doble fecha de Eliminatorias. pic.twitter.com/9TKjkMv91v — Al Mediodía | #QuedateEnCasa (@MediodiaDIRECTV) February 24, 2021

Por su parte, el lateral izquierdo de River, Fabrizio Angileri, habló sobre una posible convocatoria de Lionel Scaloni para la doble jornada de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que se jugará a finales de marzo ante Uruguay y Brasil.

“La verdad que sería un sueño para mí pero decirte si estoy contento del todo sería irreal porque no hay nada concreto. Por lo que leí, es un seguimiento, pero me pone contento porque saben reconocer el trabajo y mejoramiento dentro de la cancha”, expresó el ex Godoy Cruz en DirecTV Sports.

Por último, afirmó: “Si me toca, sería un sueño estar ahí. Si no, seguiré trabajando bien en River para continuar logrando cosas. Hoy en día estoy muy contento por mi presente en el equipo”.