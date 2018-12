GraciasPipi: Leandro Romagnoli tuvo una emotiva despedida del fútbol

Con un partido como excusa en el que participaron futbolistas que estuvieron en la conquista de la Copa Sudamericana 2001 y la Libertadores de 2014, el "Pipi" hasta se dio el gusto de compartir una cancha con su padre Atilio, con el que abrazó en pleno partido.

Al borde de las lágrimas, Romagnoli tomó el micrófono y le habló a la gente: "Tenía muchas ganas de hacer esta despedida, con todos mis compañeros, con la gente que me bancó siempre. Muchas gracias a mi familia que me apoyó, con mis locuras, con momentos malos, que no quería salir de mi casa. No tengo mucho más que decir".

Romagnoli, que convirtió dos goles en un partido que fue una excusa, abandonó la práctica formal del fútbol a mediados de este año y desde entonces se desempeña como manager de la institución.

Figuras que aún están en actividad como Ignacio Piatti, Néstor Ortigoza, Juan Mercier fueron dirigidas por el "Patón" Bauza y el otro equipo, dirigido por Rubén Insúa y Oscar Ruggeri, tuvo exfutbolistas de la talla de Alberto Acosta, Néstor Raúl Gorosito, Eduardo Tuzzio y Bernardo Romeo, entre otros.

En el marco de un homenaje prolijamente organizado por la empresa WFG, especializada en este tipo de eventos, se vieron varios videos en los que la familia le daba la despedida al "Pipi", que se emocionó en varias ocasiones. Incluso, hasta Sebastián Saja, quien no se había ido en buenos términos de San Lorenzo, fue ovacionado en una fiesta en la que todos estuvieron pendientes de darle una despedida acorde a la gran carrera de Romagnoli